Смертельное ДТП в Киеве: пьяному водителю сообщили о подозрении

Яра Дорош Криминал 16:48, 13.07.2020 Обновлено: 16:54, 13.07.2020

Вероятном виновнику ДТП с четырьмя погибшими в Киеве, который был в состоянии алкогольного опьянения, сообщили о подозрении.

Об этом написала пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины на своем сайте. Трагедия произошла 12 июля.

"За процессуального руководства прокуратуры г. Киева водителю, который совершил масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое взрослых и двое детей, сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Новость обновляется.

Комментировать
Кияни Криминал

Смотрите также

Без кортежей и охраны: страна, где президента можно встретить на пляже

Оккупанты ранили на Донбассе пятерых бойцов ВСУ, – штаб ООС

Дуда vs Тшасковський: экзит-пол показал результаты финала выборов президента Польши

Бунт в Хабаровске: последнее "китайское" предупреждение Путину

Офис Зеленского назвал Волынскую область Луцкой. Фото