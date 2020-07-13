Смертельное ДТП в Киеве: пьяному водителю сообщили о подозрении

Вероятном виновнику ДТП с четырьмя погибшими в Киеве, который был в состоянии алкогольного опьянения, сообщили о подозрении.

Об этом написала пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины на своем сайте. Трагедия произошла 12 июля.

"За процессуального руководства прокуратуры г. Киева водителю, который совершил масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое взрослых и двое детей, сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 УК Украины)", – говорится в сообщении.

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