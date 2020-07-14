Смертельное ДТП в Киеве: в МВД показали фото жертв и единственного выжившего ребенка

Криминал 19:48, 14.07.2020 Обновлено: 20:22, 14.07.2020

В МВД показали фото четырех погибших в жутком ДТП в Киеве, а также выжившего мальчика.

Снимок на странице в Facebook опубликовал спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко. Святослав Цурканов 2006 года рождения, за жизнь которого борются врачи, – крайний справа.

Пострадавшая в аварии семья.
Facebook / Артем Шевченко

"Из семьи Цуркановых живым остался один старший сын", – написал Шевченко. Он также отметил, что из-за дыр законодательства в Украине не наказывают тысячи пьяных водителей.

Добавим, в ДТП погибли супруги Алексей и Надежда (дата рождения последней – 29.12.79), их сын Владимир (09.07.10) и дочь Влада (08.11.16).

Скриншот
Скриншот
Антон Желепа, вероятный виновник ДТП.
Facebook / Артем Шевченко

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