Смертельное ДТП в Киеве: в МВД показали фото жертв и единственного выжившего ребенка

В МВД показали фото четырех погибших в жутком ДТП в Киеве, а также выжившего мальчика.

Снимок на странице в Facebook опубликовал спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко. Святослав Цурканов 2006 года рождения, за жизнь которого борются врачи, – крайний справа.

Пострадавшая в аварии семья. Facebook / Артем Шевченко

"Из семьи Цуркановых живым остался один старший сын", – написал Шевченко. Он также отметил, что из-за дыр законодательства в Украине не наказывают тысячи пьяных водителей.

Добавим, в ДТП погибли супруги Алексей и Надежда (дата рождения последней – 29.12.79), их сын Владимир (09.07.10) и дочь Влада (08.11.16).

Скриншот

Скриншот

Антон Желепа, вероятный виновник ДТП. Facebook / Артем Шевченко

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