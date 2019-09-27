Смертельное ДТП с полицейским в Броварах: у Авакова сообщили новые детали

Сотрудник полиции охраны, который в Броварах Киевской области сбил людей на остановке общественного транспорта, уволен из органов МВД. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Резонансное ДТП с полицейским прокомментировал в эфире ObozTV заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко.

"Этому уже бывшему сотруднику полиции нет оправдания. Его действия привели к гибели женщины, травмированию людей, которые просто ждали на остановке общественного транспорта", – заявил Геращенко.

По его словам, задержанному водителю будет избираться мера пресечения, скорее всего, это будет арест. В то же время руководство управления Государственной охраны Киевской области отстранено от должностей.

"Я думаю, что будут вопросы о снятии с должностей. Задачи будут такими – в дальнейшем каждый руководитель полиции будет отвечать за своих подчиненных, чтобы они понимали свою ответственность, что полицейские должны быть примером для общества, а не примером совершения преступлений и убийств людей на дорогах. Поэтому с максимальной строгостью полиция, прокуратура и суд должны дать оценку этому преступлению", – подчеркнул замглавы МВД.

Геращенко выразил надежду, что бывший полицейский получит максимально возможный срок – 8 лет лишения свободы. По его словам, это будет примером для остальных.

"У нас в полиции руководство до сих пор плохо подбирает персонал, который вместо того, чтобы быть примером законности, садится за руль в состоянии алкогольного опьянения и сбивает людей насмерть. Мы считаем, что руководство всех полицейских управлений и отделений должно следить за тем, чтобы у них на работе были только адекватные сотрудники, которые понимают, что садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения и сбивать людей – это преступление", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Броварах Киевской области 26 сентября сотрудник полиции охраны въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего погибла женщина, еще два человека получили травмы.

в сеть попали новые фото и видео последствий жуткой аварии в Броварах.

также стало известно, что полицейский был за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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