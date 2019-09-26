Смертельное ДТП с полицейским в Броварах: появились новые фото и видео

После смертельного ДТП в Броварах 26 сентября, при котором полицейский влетел в остановку с людьми, руководство полиции охраны Киевщины отстранили от исполнения служебных обязанностей.
Такое решение принял глава Национальной полиции Игорь Клименко, передает пресс-служба правоохранителей. Там же опубликованы новые фото и видео с места аварии (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).
"Два часа назад в городе Бровары по улице Киевской произошло ДТП, в результате которого погиб один человек и еще два – травмированы. За рулем автомобиля находился сотрудник управления полиции охраны Киевской области.
Мною принято решение отстранить весь руководящий состав управления полиции охраны в области от выполнения служебных обязанностей и назначить служебное расследование. В ближайшие дни общественность будет уведомлена о жестких мерах реагирования", – отметил Клименко.
Фото с места ДТП
npu.gov.ua
По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
Фото с места ДТП
npu.gov.ua
Фото с места ДТП
npu.gov.ua
Игорь Клименко
npu.gov.ua
Как писал OBOZREVATEL:
Накануне в Киеве на улице Братиславской грузовик протаранил остановку, в результате чего водителя зажало в кабине.
Ранее в украинской столице столкнулись сразу три фуры, из-за чего пострадал один человек. Инцидент случился на Столичном шоссе вблизи проспекта Науки.
По данным Департамента патрульной полиции, в течение 7 месяцев нынешнего года в Украине в дорожно-транспортных происшествиях погибли 1 688 человек и почти 17 тыс. получили травмы. Всего зафиксировано более 86 тысяч аварий за 2019 год.
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