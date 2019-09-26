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27 сентября • обновлено в 19:04
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/ Криминал

Смертельное ДТП с полицейским в Броварах: появились новые фото и видео

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После смертельного ДТП в Броварах 26 сентября, при котором полицейский влетел в остановку с людьми, руководство полиции охраны Киевщины отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Такое решение принял глава Национальной полиции Игорь Клименко, передает пресс-служба правоохранителей. Там же опубликованы новые фото и видео с места аварии (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

"Два часа назад в городе Бровары по улице Киевской произошло ДТП, в результате которого погиб один человек и еще два – травмированы. За рулем автомобиля находился сотрудник управления полиции охраны Киевской области.

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Мною принято решение отстранить весь руководящий состав управления полиции охраны в области от выполнения служебных обязанностей и назначить служебное расследование. В ближайшие дни общественность будет уведомлена о жестких мерах реагирования", – отметил Клименко.

Фото с места ДТП

Фото с места ДТП

npu.gov.ua

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Фото с места ДТП

Фото с места ДТП

npu.gov.ua

Фото с места ДТП

Фото с места ДТП

npu.gov.ua

Игорь Клименко

Игорь Клименко

npu.gov.ua

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Игорь Клименко
Место
Украина Бровары
Теги
ДТП полицейский ДТП Национальная полиция Украины видео фотографии
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Писаренко Сергей
Писаренко Сергей
Не поранено а травмовано!!
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