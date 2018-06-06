Смертельное ДТП с маршруткой в Киеве: опубликованы фото и видео

В Оболонском районе Киева поздним вечером 5 июня маршрутное такси насмерть сбило женщину.
По словам свидетелей, жертва переходила дорогу на пешеходном переходе Тульской площади, когда в нее влетела маршрутка №192, сообщили в группе dtp.kiev.ua в Facebook.
"Водитель на пешеходном переходе сбил женщину и около 15 метров протащил ее под колесами. Пострадавшая скончалась мгновенно", ― рассказали очевидцы.
Отметим, что маршрут №192 пролегает от ст.м. "Почайна" до ул. Милославской, а перевозчиком является "Союз-Авто".
Facebook dtp.kiev.ua
Facebook dtp.kiev.ua
Как писал OBOZREVATEL, в Киеве у маршрутного такси на ходу отвалились колеса.
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