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Смертельное ДТП с маршруткой в Киеве: опубликованы фото и видео

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В Оболонском районе Киева поздним вечером 5 июня маршрутное такси насмерть сбило женщину.

По словам свидетелей, жертва переходила дорогу на пешеходном переходе Тульской площади, когда в нее влетела маршрутка №192, сообщили в группе dtp.kiev.ua в Facebook.

"Водитель на пешеходном переходе сбил женщину и около 15 метров протащил ее под колесами. Пострадавшая скончалась мгновенно", ― рассказали очевидцы.

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Отметим, что маршрут №192 пролегает от ст.м. "Почайна" до ул. Милославской, а перевозчиком является "Союз-Авто".

Facebook dtp.kiev.ua

Facebook dtp.kiev.ua

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве у маршрутного такси на ходу отвалились колеса.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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