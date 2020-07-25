Смертельное ДТП с автобусом на Киевщине: пассажиры рассказали об осколках стекла и панике. Видео

В момент, когда фура врезалась в автобус после столкновения с легковушкой на Киевщине, посыпалось стекло, пассажиры начали паниковать.

Об этом рассказал один из мужчин, который был в автобусе, говорится в сюжете ТСН. Во время ДТП один человек погиб, девять пострадали. Предварительно, легковушка влетела в фуру, а та, в свою очередь, зацепила автобус, который после столкновения вылетел в кювет и перевернулся на бок (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

У водителя легковушки в авто выстрелили подушки безопасности, но даже это его не спасло. Мужчина погиб на месте. Девять пострадавших госпитализировали в Обуховскую больницу. Пока врачи не комментировали их состояние.

"Мы обходили, шли от удара, но немного не успели, и фура ударила нас, и мы легли на бок. Это секундное дело. Не дай Бог никому такого пережить. Ничего не успеваешь осознать", – рассказал второй водитель автобуса Дмитрий Гаевский.

Молодая девушка Ксения Бориско ехала рейсом вместе с бабушкой. Они получили травмы. Старшую женщину даже пришлось госпитализировать, а внучка вернулась, чтобы забрать вещи.

"Мне было бабушку жалко, у нее были сломаны ребра и лопатки немного. У меня небольшие раны, небольшой разрез. На голове небольшая рана, так не сильно. Мне обработали, перебинтовали, зашили здесь небольшую рану", – сказала девушка.

"Увидел, что фура нас летит сбоку, и уже все улетели. Стекло посыпалось, все начали паниковать, оно быстро все произошло", – рассказал еще один мужчина, который был в автобусе в момент ДТП.

Отмечается, что автобус следовал из Железного порта в Чернигов. Люди семьями возвращались домой с отдыха.

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