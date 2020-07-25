Смертельное ДТП с автобусом на Киевщине: пассажиры рассказали об осколках стекла и панике. Видео
На Киевщине произошло ДТП, во время которого один человек погиб, девять пострадали
Предварительно, легковушка влетела в фуру, а та, в свою очередь, зацепила автобус, который после столкновения вылетел в кювет и перевернулся на бок
В момент, когда фура врезалась в автобус, посыпалось стекло, пассажиры начали паниковать, – рассказал один из мужчин, который был во втором транспортном средстве
У водителя легковушки в авто выстрелили подушки безопасности, но даже это его не спасло – мужчина погиб на месте
Девять пострадавших госпитализировали в Обуховскую больницу, пока врачи не комментировали их состояние
Смертельное ДТП с автобусом на Киевщине. Скриншот с видео
В момент, когда фура врезалась в автобус после столкновения с легковушкой на Киевщине, посыпалось стекло, пассажиры начали паниковать.
Об этом рассказал один из мужчин, который был в автобусе, говорится в сюжете ТСН. Во время ДТП один человек погиб, девять пострадали. Предварительно, легковушка влетела в фуру, а та, в свою очередь, зацепила автобус, который после столкновения вылетел в кювет и перевернулся на бок (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
У водителя легковушки в авто выстрелили подушки безопасности, но даже это его не спасло. Мужчина погиб на месте. Девять пострадавших госпитализировали в Обуховскую больницу. Пока врачи не комментировали их состояние.
"Мы обходили, шли от удара, но немного не успели, и фура ударила нас, и мы легли на бок. Это секундное дело. Не дай Бог никому такого пережить. Ничего не успеваешь осознать", – рассказал второй водитель автобуса Дмитрий Гаевский.
Молодая девушка Ксения Бориско ехала рейсом вместе с бабушкой. Они получили травмы. Старшую женщину даже пришлось госпитализировать, а внучка вернулась, чтобы забрать вещи.
"Мне было бабушку жалко, у нее были сломаны ребра и лопатки немного. У меня небольшие раны, небольшой разрез. На голове небольшая рана, так не сильно. Мне обработали, перебинтовали, зашили здесь небольшую рану", – сказала девушка.
"Увидел, что фура нас летит сбоку, и уже все улетели. Стекло посыпалось, все начали паниковать, оно быстро все произошло", – рассказал еще один мужчина, который был в автобусе в момент ДТП.
Отмечается, что автобус следовал из Железного порта в Чернигов. Люди семьями возвращались домой с отдыха.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 июля в Киевской области в селе Семиполки столкнулись автобус, грузовик и легковушка. В результате ДТП есть погибший и травмированные.
Опубликовано видео момента ДТП в Киевской области, где погиб один человек и девять получили травмы.