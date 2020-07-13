Смертельное ДТП под Киевом: виновнику грозит 10 лет тюрьмы

Водителю Mercedes Антону Желепе, который совершил ДТП с четырьмя погибшими на Старообуховской трассе под Киевом, грозит от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Как сообщила полиция Киева в Facebook, по данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

"39-летний водитель автомобиля Mercedes задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас он находится в больнице", – говорится в сообщении.

Следователи готовят сообщение о подозрении в совершении преступления. Также полицейские по согласованию с прокуратурой обратятся в суд с ходатайством об избрании виновнику ДТП меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как рассказала ТСН пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, суд, скорее всего, будет 14 июля, но в каком формате, еще неизвестно, потому что подозреваемый получил травмы.

"Если его состояние позволит, он будет доставлен в суд. Возможно, судебное заседание состоится в режиме видеоконференции", – уточнила она.

Facebook полиции Киева

Facebook полиции Киева

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