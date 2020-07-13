Смертельное ДТП под Киевом: стало известно, кому принадлежит Mercedes
Автомобиль Mercedes с госномером AI0999HB, на котором пьяный Антон Желепа устроил смертельное ДТП на Старообуховской трассе под Киевом, зарегистрирован на жительницу Козина Киевской области Ольгу Никитину.
По данным сервиса YouControl, 49-летняя Никитина является руководителем компании "Фаворит-сервис".
Как сообщил источник OBOZREVATEL в правоохранительных органах, владелица заявила полицейским, что Mercedes брали в кредит. Он был ввезен из-за границы 14 февраля 2017 года.
Через 20 минут после ДТП машина была подана в розыск как угнанная. По информации "Киев оперативный" в Facebook, Желепа работал на даче у владелицы авто.
Как писал OBOZREVATEL:
12 июля около 17:20 39-летний Антон Желепа, находясь за рулем Mercedes в состоянии алкогольного опьянения, совершил столкновение с Mercedes Sprinter, после этого выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai.
В результате ДТП погибли четыре человека, находившиеся в Hyundai: муж с женой, а также 8-летняя девочка умерли почти сразу, а 10-летний мальчик – в больнице. За жизнь еще одной 12-летнего ребенка борются врачи.
Антона Желепа задержали, ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.
Ранее Желепа был судим за хулиганство, домашнее насилие и избиение человека.