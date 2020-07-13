Смертельное ДТП под Киевом: стало известно, кому принадлежит Mercedes

Автомобиль Mercedes с госномером AI0999HB, на котором пьяный Антон Желепа устроил смертельное ДТП на Старообуховской трассе под Киевом, зарегистрирован на жительницу Козина Киевской области Ольгу Никитину.

По данным сервиса YouControl, 49-летняя Никитина является руководителем компании "Фаворит-сервис".

Как сообщил источник OBOZREVATEL в правоохранительных органах, владелица заявила полицейским, что Mercedes брали в кредит. Он был ввезен из-за границы 14 февраля 2017 года.

Через 20 минут после ДТП машина была подана в розыск как угнанная. По информации "Киев оперативный" в Facebook, Желепа работал на даче у владелицы авто.

kv.dsns.gov.ua

Facebook полиции Киева

Facebook полиции Киева

dtp.kiev.ua

dtp.kiev.ua

Facebook\Киев Оперативный

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