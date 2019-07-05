Смертельная стрельба в Княжичах: руководитель провальной спецоперации получил новую должность

Герман Приступа, один из руководителей спецоперации полиции в Княжичах Киевской области, которая закончилась смертью пяти правоохранителей, стал новым заместителем начальника полиции Киева.

Также он стал куратором управления криминальной полиции столицы, говорится в расследовании программы "Слідство.info".

Информация о назначении полковника полиции Германа Приступы опубликована на официальном сайте Национальной полиции Киева, так же он лично подтвердил это журналистам.

Сайт полиции Киева Полиция Киева

"Герман Приступа был одним из руководителей операции в селе Княжичи в ночь на 4 декабря 2016 года. Тогда киевская полиция организовала специоперацию с задержанием банды вероятных грабителей... Руководители спецоперации допустили многочисленные нарушения и ошибки. В том числе, не сообщили о проведении специальных мероприятий полицию Киевщины и ошиблись с домом, который должны были грабить преступники", – уточнили журналисты.

Герман приступа

По информации "Слідство.info", Приступа лично разрабатывал план спецоперации по задержанию преступников.

Документы Слідство.info

После гибели пяти правоохранителей руководство полиции устроило служебную проверку по выявлению виновных лиц. На некоторых, в том числе и Приступу, наложили санкции, однако действовали они только год. В частности, ему объявили неполное служебное соответствие (чаще всего трактуется как показатель низкой дисциплинированность во время выполнения служебных обязательств).

Как писал OBOZREVATEL, в феврале 2019 с главного подозреваемого по делу о смертельной перестрелке полиции в Княжичах, бывшего начальника уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Киеве Леонида Куряты сняли все обязательства.

В конце января Печерский районный суд отказался продлить меру пресечения в виде личного обязательства с информированием о своем местонахождении по причине отсутствия рисков побега подсудимого, уничтожения им доказательств или давления на свидетелей. Суд отметил также, что тяжесть инкриминируемого преступления не может быть основанием для продления меры пресечения.

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