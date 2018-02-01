Смертельная перестрелка в Киеве: игорные заведения ждет "сюрприз"

В Киеве после смертельного конфликта в пункте "Национальной лотереи" полиция проведет ревизии заведений, предоставляющих игорные услуги.

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает "Интерфакс-Украина".

"Правонарушение, которое повлекло смерть, расследуется не только в рамках уголовного производства по факту убийства, а мы квалифицируем это именно как факт убийства", - сказал он.

По словам Князева, начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко выступил с инициативой провести проверки в таких заведениях, "чтобы четко понять, кто работает законным образом, а кто незаконно или прикрывается законом".

"Думаю, что это правонарушение даст какой-то толчок для решения проблемы", - добавил глава Нацполиции.

Как сообщал "Обозреватель", суд арестовал двух мужчин, подозреваемых в причастности к стрельбе в помещении "Национальной лотереи".