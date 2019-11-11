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11 ноября • обновлено в 13:57
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В Киеве двухлетний малыш провалился в люк: первые подробности ЧП

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В Киеве 2-летний мальчик провалился в колодец теплотрассы, который не был прикрыт люком.

Как сообщили OBOZREVATEL местные жители, инцидент произошел вечером 10 ноября рядом с жилым домом по ул. Лаврская, 4-б в Печерском районе.

В результате мальчик получил травмы головы и был доставлен в одну из детских больниц.

Ребенок получил травмы (иллюстрация)

Ребенок получил травмы (иллюстрация)

nv.ua

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По словам жителей, крышка лежала рядом с колодцем. О том, проводились ли на данном участке ремонтные работы, и было ли место ограждено, неизвестно.

Случай произошел на ул. Лаврская в Печерском районе

Случай произошел на ул. Лаврская в Печерском районе

Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 ноября в Киеве на пересечении улиц Щусева и Берлинского произошло ДТП с участием автомобиля полиции охраны и Audi, пассажирами которой были женщина и ребенок. В результате пострадали четыре человека.

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Темы
Эксклюзив Криминал Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
дети криминал
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