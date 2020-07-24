Смерть волонтера Кучапина: в МВД рассказали о содержании записки и важном свидетеле
Представитель МВД рассказал подробности следствия по смерти Алексея Кучапина.
Производство по делу о смерти руководителя общественной организации "Дом милосердия", волонтера Алексея Кучапина имеет квалификацию по статье 115 с пометкой "самоубийство".
Как пишет ZMINA, директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко сообщил участникам акции под зданием МВД, что в пользу версии о самоубийстве Кучапина может свидетельствовать найденная в съемной квартире записка.
"Следствие меня не уполномачивало цитировать записку. Но по содержанию он пишет, что предыдущая его жизнь была плохой, неправедной, потом он изменился, но в последнее время ему опять не удалось быть хорошим человеком. А завершение записки, по первичному мнения следствия, можно трактовать как прощание с этим миром", – рассказал Шевченко.
Он добавил, что психологическая и графологическая экспертизы должны установить точно, писал ли эту записку Кучапин и является ли она предсмертной.
Шевченко также напомнил, что волонтер имел в 2002 и 2004 годах судимости за кражи.
По его словам, свидетелем, который предоставил информацию полиции о последнем дне Кучапина, была женщина, находившаяся с ним в съемной квартире в день его исчезновения.
"Она рассказала, как он оказался в этой съемной квартире и что он там делал. Эти показания в деле, и с ними может быть ознакомлена семья", – отметил представитель МВД.
Он заявил, что точную причину смерти Кучапина можно будет установить после завершения комплексной судебно-медицинской экспертизы, которая продлится еще несколько дней.
Проводятся, в частности, гистологическая и фармакологическая экспертизы. Ведь в квартире были найдены таблетки, и нужно, чтобы фармакологическая экспертиза четко сказала, какой состав этих таблеток, как они влияют на организм, употреблял ли их погибший и в какой дозе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Днепровском районе Киева обнаружили тело исчезнувшего 16 июля руководителя столичной общественной организации "Дом милосердия", волонтера Алексея Кучапина.
Друзья заявили, что не верят в естественные причины его смерти.
Однако работники "Дома милосердия" сообщили, что не имеют претензий к полиции.
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