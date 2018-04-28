Служил в АТО: названо имя погибшего при взрыве авто в Киеве

Во время ночного взрыва гранаты в Киеве погиб 45-летний журналист Виталий Кукса.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на собственные источники.

Виталий был мобилизован и служил в зоне АТО связистом, при этом он много писал о войне и на военные темы.

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Публиковался во многих украинских изданиях. Служил начальником Управления по связям с общественностью и СМИ в Госспецсвязи.

Последнее время официально был безработным.

Источники также сообщили имя пострадавшего – это 24-летний Андрей Сероштан. Официального места работы не имеет. Именно он, по данным источников, находился за рулем.

Также источники сообщают, что граната разорвалась в руках у Куксы, а в машине нашли спусковой рычаг гранаты. Причиной событий стал семейный конфликт.

Напомним, ранее полиция назвала две версии ЧП.