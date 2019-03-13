"Слушал на всю Лепса": соседи не узнали молодого отца, который избил мужчину за громкую музыку

По факту избиения мужчины из-за громкой музыки в подъезде дома на Оболони в Киеве полиция открыла уголовное производство за нанесение легких телесных повреждений.

"Пока ни один из соседей нападающего не узнал. Правоохранители принимают необходимые меры по установлению нападающего с целью привлечения его к ответственности", — заявила инспектор районного управления Диана Шутько "ТСН".

Отмечается, что пострадавший сейчас в больнице — у него переломы ребер, руки и травма черепа. Он запрещает показывать свои фото и называть имя. О мужчине известно, что он работает бизнес-тренером.

Соседи подтверждают, что время от времени из его квартиры доносилась громкая музыка: "Я слышала, да, музыку. Бывало. Начиная от Лепса, заканчивая какими-то вполне обычными развлекательными песнями. Но это не так, чтобы меня прямо раздражало или еще что-то, чтобы я ходила разборы делать", — говорит Наталья Малеванная.

Зато нападавший ходил с претензиями к соседу не впервые. Его вместе с девушкой жители подъезда видели, но мало кто их знает.

Юристы объясняют, что законно урегулировать ситуацию может только полиция – именно правоохранители должны зафиксировать нарушение и выписать протокол. Чтобы каждый раз не вызывать патрульных, специалисты советуют подружиться с участковым.

"Пусть этот участковый ежедневно составляет протокол на этого человека. Пусть этому человеку будет больно с точки зрения денег. Пусть каждый день новый протокол идет в суд, и ежедневно с него будут взымать несколько сотен гривен", — объяснил адвокат Роман Марченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве боксер избил подростков за то, что они кидали снежки в автомобиль.

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