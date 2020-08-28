В Киеве сожгли автомобиль "Слуги народа" Гео Лероса. Фото и видео

В Киеве сгорел личный автомобиль Mercedes-Benz, который принадлежит народному депутату от "Слуги народа" Гео Леросу.

Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook 28 августа. Он считает, что машину подожгли по политическим мотивам (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Перед пожаром свидетели слышали хлопок. Facebook Гео Лероса

По данным OBOZREVATEL, инцидент произошел в Печерском районе в переулке Лабораторный, 4. Правоохранители проводят проверку.

Инцидент произошел на переулке Лабораторный. Google Maps

"Мне подожгли машину, это пи*ец", – написал Лерос.

Опубликовано фото, когда машина только загорелась. Facebook Гео Лероса

"Свидетели говорят, что был хлопок слышен в квартире 14 этажа. Сомнений уже нет, это был поджог. Кто бы это не сделал, я вас найду, вы рано радуетесь", – добавил Лерос.

Автомобиль Лероса после пожара. Facebook Гео Лероса

В комментарии Telegram-каналу "PavlovskyNews" "слуга народа" заявил, что это политический заказ.

На месте работали сотрудники ГСЧС. Facebook Гео Лероса

Нардеп уверен, что поджигателя можно будет увидеть с видео камер наблюдения по периметру.

Также он опубликовал видео, как его автомобиль тушат пожарные. На кадрах видно, что сгорела как минимум передняя часть машины.

Гео Леросу сожгли авто. Скриншот видео с его страницы в Facebook

Других подробностей народный депутат пока не сообщил.

Пожарные тушат машину Гео Лероса. Скриншот видео с его страницы в Facebook

(Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика)

(Видео – Facebook Гео Лероса)

Facebook Гео Лероса

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 11 августа подожгли автомобиль Tesla, который принадлежит бывшему руководителю Офиса президента Украины Андрею Богдану.

Пожар ликвидировали через несколько минут, однако огонь все равно существенно повредил транспортное средство.

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