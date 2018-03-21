Сломали нос и разбили авто: жители жестоко избили сотрудников "Киевгаза"

В Киеве жители одного из столичных домов напали на сотрудников "Киевгаза".

В результате инцидента на улице Вацлава Гавела пострадали трое работников компании, один из них получил серьезные травмы. Об этом "Обозревателю" сообщили в пресс-службе "Киевгаза".

Причиной нападения на сотрудников послужило отключение части 6-этажного дома от газоснабжения из-за выявленных нарушений правил безопасности.

"Инициативная группа" решила самовольно восстановить газоснабжение в доме, подвергая себя и своих соседей на взрыв. Попытка устранения имеющихся нарушений закончилась избиением наших работников, сломанным носом, разбитым служебным авто и похищением профессиональных инструментов", – рассказали в компании.

Самым активным участником драки был один из жителей дома, который действовал из хулиганских мотивов, говорят в пресс-службе.

"Один человек решил воспользоваться ситуацией, настроил людей и совершил нападение на сотрудников", – уверены в "Киевгазе".

Всего в нападении на сотрудников принимали участие четверо граждан. Самого активного участника инцидента задержали, с ним работает служба безопасности компании.

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