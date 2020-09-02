Следователю полиции Киева подожгли Lexus

Obozrevatel Криминал 14:36, 2.09.2020 Обновлено: 14:57, 2.09.2020

В Деснянском районе Киева неизвестные с помощью коктейля Молотова подожгли автомобиль Lexus RX 300, который принадлежит следователю одного из районных управлений столичной полиции.

Как сообщил OBOZREVATEL информированный источник, инцидент произошел в ночь с 1 на 2 сентября.

"В результате происшествия были повреждены моторный отсек и лакокрасочное покрытие авто", - рассказал собеседник.

По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все детали происшествия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве сгорел личный автомобиль Mercedes-Benz, который принадлежит народному депутату от "Слуги народа" Гео Леросу.

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