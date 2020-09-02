Следователю полиции Киева подожгли Lexus

Поджог произошел в Деснянском районе Киева
Огнем поврежден моторный отсек
Полицейские ищут поджигателей
Следователю полиции Киева ночью подожгли Lexus.
В Деснянском районе Киева неизвестные с помощью коктейля Молотова подожгли автомобиль Lexus RX 300, который принадлежит следователю одного из районных управлений столичной полиции.
Как сообщил OBOZREVATEL информированный источник, инцидент произошел в ночь с 1 на 2 сентября.
"В результате происшествия были повреждены моторный отсек и лакокрасочное покрытие авто", - рассказал собеседник.
По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все детали, проводятся мероприятия по установлению и розыску причастных к поджогу.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве сгорел личный автомобиль Mercedes-Benz, который принадлежит народному депутату от "Слуги народа" Гео Леросу.
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