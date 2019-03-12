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/Криминал

Слабонервным не смотреть: в Киеве молодой отец зверски избил соседа из-за громкой музыки. Видео 18+

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В воскресенье, 10 марта, в Киеве возле своей квартиры избили мужчину. Инцидент произошел в доме по улице Калнышевского, 14.

О ситуации написала в Facebook жилец дома Елена Лыжина, которая прикрепила к посту видео с камеры наблюдения. По ее словам, мужчину избил его же сосед из-за громкой музыки, которая мешала ребенку. Судя из комментариев, жильцы неоднократно просили делать ее тише, на что меломан не реагировал.

"Возможно я с ними езжу в лифте, здороваюсь... Горю надеждой что их обоих посадят", - прокомментировала девушка жестокое наказание. Она отметила, что пострадавший получил сотрясение, переломы, лишился зубов, но решил не разглашать свое имя из опасений за своих близких.

Внимание! Видео содержит сцены насилия и нецензурные выражения, 18+

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Стоит отметить, что мнения под постом кардинально разошлись. Многие люди возмущены таким способом решать конфликты и требуют разобраться с агрессором по всей строгости закона. Однако есть значительное количество комментаторов, которые признались, что разделяют чувства напавшего соседа, поскольку также сталкивались с подобными ситуациями.

"Пусть этот мужик придёт ко мне под подъездом и вырубит всех тварей, которые бухают, орут и слушают музыку до утра. Ненавижу уродов, иногда просто хочется взять биту и выйти во двор. 4 утра, тебе завтра на работу, ребенку в школу, а они, мрази, орут до утра. Ненавижу. А милиция уже просто не приезжает!" - написала Юлия Куреневская.

"Видно мужика достал сосед с музыкой, но убивать не нужно. Дал бы пару раз по печени, а это перебор", "Без обид, но я своего соседа за ребёнка спящего убил бы", "Надеюсь, эту агрессивную тварь посадят надолго! Мог бы слегка дать соседу, чтоб припугнуть, но не до такой же степени бить, я думала, что он решил его убить!", "С 10 утра и до 10 вечера, могу делать у себя дома что хочу и как хочу! Есть закон! Ну, ладно разок вразумил - добивать зачем? За что!" - пишут в комментариях.

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В Киеве молодой отец зверски избил соседа из-за громкой музыки

В Киеве молодой отец зверски избил соседа из-за громкой музыки
В Киеве молодой отец зверски избил соседа из-за громкой музыки
В Киеве молодой отец зверски избил соседа из-за громкой музыки
В Киеве молодой отец зверски избил соседа из-за громкой музыки
В Киеве молодой отец зверски избил соседа из-за громкой музыки
В Киеве молодой отец зверски избил соседа из-за громкой музыки
В Киеве молодой отец зверски избил соседа из-за громкой музыки
В Киеве молодой отец зверски избил соседа из-за громкой музыки
В Киеве молодой отец зверски избил соседа из-за громкой музыки
В Киеве молодой отец зверски избил соседа из-за громкой музыки
В Киеве молодой отец зверски избил соседа из-за громкой музыки
В Киеве молодой отец зверски избил соседа из-за громкой музыки
В Киеве молодой отец зверски избил соседа из-за громкой музыки
В Киеве молодой отец зверски избил соседа из-за громкой музыки
В Киеве молодой отец зверски избил соседа из-за громкой музыки

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве боксер избил подростков за то, что они кидали снежки в автомобиль.

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Место
УкраинаКиев
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Bogush Serg
Bogush Serg
Где тут записываются в очередь на выруб уебков? Мне то-же очень нужно котлету из меломанов сделать. Спасибо мужику, одним меломаном меньше.
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Валевич Борис
Валевич Борис
Это когда законы не работают тогда и происходят такие самосуды
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Королько Андрей
Королько Андрей
Вот именно это видео подтверждает полный крах работы правоохранительных органов.Все знают что такие моменты должны решать полицейские,но опыт показывает что полиция в такие дела просто не вмешивается,и приходится действовать по понятиям.Вакуума не существует,если не работает закон и порядок,работает суд Линча.
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