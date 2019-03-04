Прятала живот в детсаду: всплыли новые подробности трагедии с младенцем в Киеве

Женщина, которая выбросила новорожденного ребенка в Киеве, является многодетной матерью.

Как рассказал источник OBOZREVATEL, у 35-летней Алены шестеро малолетних детей, которых она растит сама.

Женщина работает поваром в детском саду в Голосеевском районе столицы. Беременность скрывала от коллег: когда ее настойчиво спрашивали, отвечала, что просто сильно поправилась.

Алена не стала на учет, ни разу не обращалась в больницу по поводу беременности. В полиции она аргументировала тем, что "не было денег".

В ночь на 25 февраля у себя дома женщина родила девочку. Утверждает, что роды были преждевременными, а ребенок – мертвым.

Женщина не звонила ни в "скорую", ни в полицию – говорит, не хотела, чтобы кто-то знал.

Уже спустя час после родов Алена убрала в ванной, положила мертвого младенца в целлофановый пакет и отправилась... прятать.

Тело ребенка правоохранители обнаружили 3 марта в груде мусора в заброшенном здании, которое находится буквально в ста метрах от дома горе-матери.

Действительно ли ребенок родился мертвым или его убила собственная мать – покажет экспертиза.

Позже коллеги рассказали невероятные подробности из жизни многодетной матери.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще один жуткий случай произошел в Одесской области - мать закопала новорожденного ребенка.

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