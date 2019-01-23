Скрылся на внедорожнике: всплыли подробности убийства под Киевом

Водителю внедорожника, который в Бориспольском районе Киевщины устроил циничное смертельное ДТП, сообщено о подозрении.

Как отметили в прокуратуре Киевщины, водитель Volkswagen Touareg в с. Воронков на прошлой неделе сбил пешехода и, не останавливаясь, скрылся с места происшествия. Пешеход от полученных травм скончался.

Водитель внедорожника был задержан. Им оказался 37-летний житель Борисполя.

"На сегодняшний день подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Виновнику смертельного ДТП грозит до восьми лет лишения свободы", - отметили в пресс-службе ведомства.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кировоградской области водитель легкового авто сбил 17-летнюю школьницу и скрылся с места происшествия. Девушка скончалась в больнице.

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