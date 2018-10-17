Скрылись на джипе: в Киеве похитили директора строительной компании

В Голосеевском районе Киеве неизвестные похитили мужчину.
Преступление произошло 17 октября, около 16:20, на ул. Луценко, сообщил источник OBOZREVATEL.
Похищенный, по предварительной информации, является директором строительной компании.
Также известно, что злоумышленники скрылись на серебристом внедорожнике Mercedes с болгарской регистрацией.
Гугл. Карты
Обстоятельства происшествия на данный момент неизвестны.
Ранее OBOZREVATEL сообщал что в Голосеевском районе Киеве неизвестные возле банка похитили мужчину. Преступники скрылись на внедорожнике Toyota Prado черного цвета.
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