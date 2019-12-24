"Сказки Путина": в Киеве у посольства России раскрыли вранье о Крыме

Под посольством России в Киеве 24 декабря активисты провели акцию "Сказки Путина о насильственных исчезновениях в Крыму для всего мира".

Это уже 42 ежемесячная акция, на которой активисты общественной инициативы "КрымSOS" требовали от РФ расследовать дела пропавших в аннексированном Крыму, написало издание "Крым.Реалии" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как отметил один из координаторов общественной организации "Крым SOS" Денис Савченко, участники акции хотели напомнить о том, что Россия и ее президент Владимир Путин в публичном пространстве никогда не признавали, что оккупация Крыма спровоцировала большое количество проблем и нарушений прав человека.

В Киеве у посольства России раскрыли вранье о Крыме Крым.Реалии

"Особенно это чувствуется, когда российские представители выступают на международных площадках. Они рассказываю о сказочной, альтернативной реальности", – рассказалон.

Во время акции человек в маске Путина сидел возле новогодней елки и давал условным представителям других стран подарки – дезинформацию о Крыме.

По словам Савченко, акцию посвятили двум пропавшим на оккупированном полуострове крымским татарам: Арлену Терехову и Руслану Ганиеву. Сами же представители посольства России в Киеве не вышли к активистам.

Под посольством России в Киеве 24 декабря активисты провели акцию "Сказки Путина о насильственных исчезновениях в Крыму для всего мира" Крым.Реалии

Активисты требовали от РФ расследовать дела пропавших в Крыму Крым.Реалии

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 ноября под посольством России в Киеве активисты провели похожую акцию. Она была названа "Насильственные исчезновения в мясорубке правосудия оккупантов". Во время мероприятия человек в маске Путина кидал в "мясорубку правосудия" условные жизни людей.

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