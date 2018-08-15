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Скандальный "улов": в Киеве полицейские отобрали у иностранца 50 тыс. долларов

13.2тЧитать новость на украинском

На Вокзальной площади возле McDonald's гражданина Вьетнама ограбили сотрудники полиции, о чем он и заявил 14 августа в Соломенское райуправление.

Как утверждает источник OBOZREVATEL, двое полицейских попали на камеры видеонаблюдения. Ими оказались сотрудники полка полиции особого назначения №1.

Гражданин Вьетнама, имеющий вид на жительство в Украине, вез крупную сумму, предназначенную для покупки квартиры. По его словам, на вокзале к нему подошли правоохранители - в черной форме, красных беретах, с оружием. Они представились именно полицейскими и провели поверхностный осмотр.

Сразу после него вьетнамец обнаружил пропажу денег из рюкзака.

Как сообщил источник, двое полицейских утверждают, что "ничего не брали".

Открыли ли правоохранители по данному факту уголовное производство - пока неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 августа в Киеве во время разбойного нападения на ювелирный магазин был застрелен охранник - бывший сотрудник правоохранительных органов. Преступники скрылись на автомобиле, проехали больше 10 км в направлении центра столицы, а затем подожгли машину. Добычей бандитов стало около 5 миллионов гривен.

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Темы
КриминалНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Объекты
Национальная полиция Украиныполиция
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