Скандальный "Мостобуд" поплатился за незаконную добычу песка в Киеве: в "Cтоп коррупции" раскрыли детали

Финансовому директору скандальной компании ПАО "Мостобуд", которая не раз была замечена за незаконной добычей песка в Киеве, Алексею Козловскому прокуратура вручила подозрение.

Как стало известно OBOZREVATEL, открытие дела о причинении убытков и ущерба стало возможным благодаря усилиям Ассоциации "Недропользователи Украины" и активистов движения "Стоп коррупция".

Противники преступных схем "Мостобуда" продолжали борьбу на протяжении двух лет. По их оценкам, вручение прокуратурой подозрения должностному лицу "Мостобуда", который также является учредителем компании "Мостострой-Транс", приблизило их к победе над многолетнем обворовыванием компанией киевлян.

Незаконная добыча песка в Киеве Антикор

Напомним, 20 декабря 2018 года ассоциация "Недропользователи Украины" добилась расторжения договора аренды с ПАО "Мостобуд", которое незаконно занималось добычей песка на арендованной территории по адресу улица Промышленная, 4 в Голосеевском районе Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ПАО "Мостобуд", председателем наблюдательного совета которого является экс-регионал и нардеп VII созыва Владимир Продивус, неоднократно фигурировало в скандалах с "титушками".

22 декабря "титушки" "Мостобуда" разгромили пикет активистов, которые пришли на место намыва песка протестовать против браконьерской добычи ресурса.

17 января активисты сообщили, что скандальная компания "Мостобуд" продолжает намывать и вывозить песок с берегов Днепра на Выдубичах в Киеве, несмотря на арест техники и расторжение договора аренды земельного участка.

24 января в Киеве "титушки" напали на журналистов, снимавших материал о том, как в столице крадут песок. Преступники на нескольких автомобилях с иностранной регистрацией повредили авто представителей медиа, применили аэрозольные баллоны, забрали сумку с деньгами и вещами. Одного пострадавшего с телесными повреждениями доставили в больницу, полиция квалифицировала действия преступников, как разбой.

В марте 2019 года стало известно, что компания вопреки законодательству продолжила браконьерскую добычу песка.

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