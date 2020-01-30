Скандальная пророссийская реклама в Киеве: полиция ввела план "Перехват"

В Киеве 30 января полиция начала розыск автомобилей, на которых, вероятно,скрылись расклейщики незаконной провокационной рекламы с надписью на русском языке "Россия – наш главный стратегический партнер" и фото бизнесмена Олега Катющенко.

В столице ввели оперативный план "Перехват", написало издание "Информатор" со ссылкой на собственные источники.

С 11:00 полиция начала разыскивать два автомобиля белого цвета: Peugeot Partner AB 7851 CT и Mercedes Vito BB 4845 EB. Предварительно, именно с помощью этих машин скрылись люди, которые расклеивали незаконную рекламу.

В Киеве полиция ввела план "Перехват" из-за скандальной провокационной рекламы

По состоянию на 11:50 автомобиль Paeguot заметили на улице Пуховской (Деснянский район).

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве 29 января появились провокационные бигборды о партнерстве Украины с Российской Федерацией.

Их авторство приписали бизнесмену Катющенко, фото которого разместили на баннере с текстом на русском языке: "Россия – наш главный стратегический партнер".

В ночь на 30 января в Киеве убрали незаконные провокационные рекламные бигборды с текстом на русском языке.

Сын Катющенко заверил, что ни бизнесмен, ни его семья не имеют никакого отношения к этой рекламе.

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