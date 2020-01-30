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30 января • обновлено в 13:34
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/ Криминал

Скандальная пророссийская реклама в Киеве: полиция ввела план "Перехват"

1.8т
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В Киеве 30 января полиция начала розыск автомобилей, на которых, вероятно,скрылись расклейщики незаконной провокационной рекламы с надписью на русском языке "Россия – наш главный стратегический партнер" и фото бизнесмена Олега Катющенко.

В столице ввели оперативный план "Перехват", написало издание "Информатор" со ссылкой на собственные источники.

С 11:00 полиция начала разыскивать два автомобиля белого цвета: Peugeot Partner AB 7851 CT и Mercedes Vito BB 4845 EB. Предварительно, именно с помощью этих машин скрылись люди, которые расклеивали незаконную рекламу.

В Киеве полиция ввела план "Перехват" из-за скандальной провокационной рекламы

В Киеве полиция ввела план "Перехват" из-за скандальной провокационной рекламы

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По состоянию на 11:50 автомобиль Paeguot заметили на улице Пуховской (Деснянский район).

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Это ж сколько сегодня будет непереведенных через дорогу бабушек и неснятых с дерева котят!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Свiдомо MAHДАйнутое бидлo, это вам не в Донецке, втихаря наклеить жовто блакитну бумажку на автобусной остановке и хрюкать про паЦриотизм!!!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Перехват из-за РЕКЛАМЫ? Лoxлы, вы вообще больны! Интересно, какой такой уголовный закон нарушен? Ржака
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