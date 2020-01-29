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29 января • обновлено в 11:21
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/ Криминал

Скандал в Aroma Kava с ветераном АТО в Киеве получил справедливый финал

3.6т
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Администрация сети кофеен Aroma Kava официально прокомментировала инцидент с ветераном АТО, который произошел в одном из заведений на улице Петра Сагайдачного в Киеве. Мужчину хотели выгнать из помещения из-за того, что он ничего не купил, а потом якобы отбирали у него напиток.

Разъяснения ситуации опубликовали на странице Aroma Kava в Facebook. Администрация заведения добавила, что извинилась перед посетителем и очевидицей Валерией Крохмальной, которая опубликовала гневный пост в сети.

"Пишем о ситуации, которая произошла в нашей кофейне. Как только нам стало известно о случае, сотрудницу отстранили от работы. Мы считаем, что такое поведение недопустимое, и не разделяем его. С персоналом всех кофеен проводятся разъяснительные беседы", – говорится в сообщении.

Скандал в Aroma Kava с ветераном АТО в Киеве получил справедливый финал

Скандал в Aroma Kava с ветераном АТО в Киеве получил справедливый финал

Также администрация попросила прощения у людей, которых возмутил инцидент. В то же время представители заведения опровергли информацию о том, что у ветерана АТО отбирали кофе, который ему приобрела очевидец. По их словам, "столик был убран только после того, как мужчина покинул кофейню".

"Нам очень жаль, что подобная ситуация произошла в кофейне Aroma Kava. Мы сделаем все возможное, чтобы такого больше не повторилось. Спасибо за понимание", – подчеркнула администрация.

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Свой комментарий о ситуации написала и Крахмальная на своей странице в Facebook. Она рассказала, что ей и мужчине действительно позвонили представители Aroma Kava и принесли извинения, а также обещали компенсировать ему этот инцидент.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Киеве кофейня сети Aroma Kava попала в скандал.

  • Персонал заведения на улице Петра Сагайдачного обвинили в том, что он сначала выгонял ветерана АТО, который не приобрел ничего и просто сидел в помещении, а затем – отобрал у этого мужчины кофе, который ему купила другая посетительница.

  • Журналисты OBOZREVATEL обратились к администрации заведения, однако около двух суток никто не комментировал инцидент.

  • В сети представители кафе коротко отреагировали на ситуацию, написав "мы решим этот вопрос, нам очень жаль, что случилось такое недоразумение".

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
АТО
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Комментарии
34
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Комментарии на сайте не модерированы
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Теперь синие обоссанные камуфляжные герои АТО соответствуют дресс-коду заведения?
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1
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Он ничего не просил тем более ему купили кофе,тут этого работника вообще выгнать нужно
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Какая разница атошник не атошник он был трезвый не грязный ну зешел погреться
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1
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