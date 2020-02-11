Скандал с "русским миром" на Киевщине: главный герой озвучил свою версию

Фигурант скандала с "русским миром" в Центре помощи участникам АТО и их семьям в Киевской области, Иван Проценко, опроверг информацию о своей антиукраинской позиции и причастности к ОО "Зеленая лампа".

Еще в январе в сети Facebook руководитель Центра Светлана Шеповалова распространила данные о том, что в их офисе якобы хотели разместить представителей указанной ОО, среди которых – люди, которые выступали против Майдана в 2014 году. Речь шла и о Проценко. Мужчина в комментарии OBOZREVATEL отметил, что Шеповалова даже не обратилась к нему, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию.

"Лично меня в данной ситуации показано как представителя "русского мира", которым я уже давно не являюсь. Я неоднократно говорил, что изменил свою позицию, извинялся и сообщал, что мне стыдно за то, что когда-то делал. Уже несколько лет я "стою" на проукраинских позициях", – отметил Проценко.

Скандал с "русским миром" на Киевщине получил объяснение

По его словам, несмотря на то, что на сайте "Миротворца" есть информация о его прежней пропагандистской деятельности, там же расположена и ссылка на видео с разъяснением ситуации и извинениями.

"В 2014 году я действительно выступал против Майдана. Были два основных месседжи: не уничтожать исторический центр столицы и разговаривать друг с другом, чтобы не допустить раскола в обществе, чтобы не возникла гражданская война и Украина не разделилась на куски. Меня почему-то начали приписывать к Антимайдану, что был в Мариинском парке, называть его лидером, хотя к ним отношения у нас никакого не было", – добавил мужчина.

"Та ОО, которая сейчас называется" Зеленая лампа ", создавалась в 2014 году под названием "Киевляне за чистый город". Целью было поддержание порядка на улицах Киева. Его действительно создавал я и Александр Потемкин. С 2014 года мы не общались, и от третьих лиц я в 2016 году узнал, что меня исключили из руководства "Киевляне за чистый город", – пояснил он.

После "скандала", который вспыхнул в сети Проценко связался с Потемкиным. Так, по словам второго, "Зеленая лампа" только хотела разместить детские работы в Центре помощи участникам АТО, потому что в офисе ОО не было на это места.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети распространилась информация о том, что Центр помощи участникам АТО и их семьям в Киевской области якобы заставили разместить в своем офисе представителей ОО "Зеленая лампа", представителями которой были люди, которые выступали против Майдана в 2014 году.

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