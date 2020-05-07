Скандал с нацгвардейцами и поджогом травы получил продолжение. Видео

Юрий Сергиенко Криминал 20:19, 7.05.2020 Обновлено: 23:24, 7.05.2020

Один из бойцов Национальной гвардии Украины, которые поджигали траву в Киевской области и чуть не избили человека, принес извинения за свое поведение.

Вадим Потеряйко признал, что его действия порочат честь военнослужащего. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Teza (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

Скандал с нацгвардейцами и поджогом травы получил продолжение
Teza

"Я, Потеряйко Вадим Владимирович, прошу прощения у господина Устима Мельника за свое позорное поведение, которое порочит честь военнослужащего Национальной гвардии", – сказал он.

Боец также извинился перед ветеранами боевых действий, в том числе добровольцами.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Бориспольском районе Киевской области бойцов Национальной гвардии обвинили в том, что они подожгли траву, а также нецензурно выражались и чуть не избили мужчину, который сделал им замечание.

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