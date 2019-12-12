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12 декабря • обновлено в 21:53
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/ Криминал

Силовик насмерть сбил женщину в Киеве: подробности кровавой ДТП

1.7т
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В Киеве начальник одного из отделов Управления государственной охраны Украины насмерть сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.

Авария произошла, когда водитель Skoda сдавал назад, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

На сегодняшний день правоохранителю сообщено о подозрении. В соответствии со ст. 286 ч. 2 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения) ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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Отметим, что авария произошла на Лесном массиве 8 декабря. По предварительной информации, водитель двигался задним ходом, чтобы запарковаться. Он не заметил 72-летнюю женщину, которая как раз шла по "зебре". Пострадавшая ударилась головой и погибла на месте.

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Автор
Антон Степанов
Темы
Война на дорогах Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
ДТП авто
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