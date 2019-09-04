"Схватили и заламали руки": в Киеве сотрудники известного ТРЦ попали в громкий скандал

В Оболонском районе Киева сотрудники ТРЦ Dream Town попали в громкий скандал. Охранники якобы схватили посетителя и заламали ему руки. Свои действия они оправдали тем, что мужчина, мол, "пытался украсть кроссовки".

О ситуации сообщили очевидцы на странице "Киев Оперативный" в Facebook. В сети появились соответственные видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

В начале первого ролика видно, как посетитель и двое охранников "сцепились" возле входной двери. Позже мужчина уже лежал на земле, схваченный сотрудниками ТРЦ – охранников стало больше. А на следующем видео посетителя, который громко кричал, волокли по полу одного из магазинов прямо в подсобное помещение.

В Киеве сотрудники известного ТРЦ попали в скандал Скриншот

Очевидцам сотрудники ТРЦ сказали, что мужчина якобы пытался украсть кроссовки, а позже запретили снимать ситуацию на видео.

"Шла сегодня (3 сентября. – Ред.) по ТРЦ Dream Town, услышала крики, решила подойти и узнать, в чем дело. Подошла ближе и увидела, как охранники магазина "заламывали" молодого человека, как они мне объяснили, он пытался украсть кроссовки. Закончилось это тем, что его занесли в подсобное помещение, а мне запретили снимать", – написала свидетельница.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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