"Схватила судорога": выяснились скандальные детали о ДТП с тещей Притулы и Хомутынника в Киеве

Семья Лилии Сопельник, тещи шоумена Сергея Притулы и нардепа Рады VIII созыва от группы "Возрождение" Виталия Хомутнника, которая наехала на мать с ребенком в Киеве, не предложила помощь пострадавшим.

Несмотря на публичные обещания Сергея Притулы возместить ущерб потерпевшим,их родственники, по состоянию на 7 утра 27 августа, никаких предложений не получили, пишут "Вести".

"Виновница ДТП не интересуется ни состоянием потерпевших, ни ходом лечения. Никто не предлагал помощь", – рассказал адвокат Юрий Сухов.

Также он сообщил, что активно начала распространятся информация о якобы приступе судороги и даже болезни Паркинсона у Лилии. Это же подтвердил сосед Сопельников Шамиль Алибасов.

"Сейчас среди соседей ее родственники распространяют информацию, что ногу схватила судорога, и она не могла ее убрать с педали газа", – уточнил он.

Лилия Сопельник Facebook Лилии Сопельник

Одной из версий ДТП является то, что водительница могла перепутать педали на автоматической коробке передач. Для установления этого защита пострадавших будет инициировать проведение экспертиз.

"Даже внезапная судорога не освобождает водителя от ответственности. Если у нее есть заболевание, по которому ей категорически нельзя садиться за руль, а она села, тогда она еще и нарушила ПДД, и в ее действиях была повышенная опасность для окружающих – это все равно, что сесть за руль пьяным", – подчеркнул адвокат.

Как писал OBOZREVATEL, страшное ДТП с тещей Притулы и Хомутынника произошло в Дарницком районе Киева. По словам очевидцев, женщина перепутала педали и случайно наехала на маму с ребенком. Пострадавших доставили в больницу с серьезными травмами.

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для Лилии Сопельник, тещи шоумена Сергея Притулы и депутата Виталия Хомутынника, которая 22 августа сбила мать с 9-летним сыном.

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