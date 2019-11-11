В Киеве сторонники Филарета устроили драку: все подробности

В Киеве 11 ноября прошел Крестный ход сторонников УПЦ КП патриарха Филарета против ликвидации их церкви.

Участники пришли к Офису президента и Кабмина и передали свои требования. Затем они отправились к зданию Апелляционного суда, где произошло ЧП, передает "Страна".

Их не пустили на заседание, где слушается иск УПЦ КП, объяснив, что в суде находятся представители ликвидационной комиссии.

После этого между Нацгвардией и сторонниками УПЦ КП началась массовая драка, верующие попытались штурмом взять здание суда, выбили двери, а нацгвардейцы применили против них слезоточивый газ.

В свою очередь юрист УПЦ КП Неонила Ткаченко заявила, что против них необоснованно применили силу.

"Мы хотели цивилизованным способом донести свой протест, и привлечь внимание общественности к этому процессу, но нас не пустили на заседание суда. Коллегия судей под председательством судьи Панюка сделала все возможное, чтобы мы не попали на открытое судебное заседание. И бойцы Нацгвардии незаконно не пропустили нас в здание суда", - отметила она.

Затем сторонники УПЦ КП снова выдвинулись под Офис президента. Когда люди начали отходить от суда, подошла полиция и планировала задержать одного священника и участника крестного хода, но началась драка.

Сторонники Филарета устроили "бунт" в Киеве

Сторонники Филарета устроили "бунт" в Киеве

Сторонники Филарета устроили "бунт" в Киеве

Сторонники Филарета устроили "бунт" в Киеве

Сторонники Филарета устроили "бунт" в Киеве

По данным пресс-службы полиции Киева, в управление были доставлены пять человек.

"Во время судебного заседания в помещении суда на улице Московский произошла потасовка между представителями религиозной организации и работниками суда. На месте работает следственно-оперативная группа Печерского управления полиции", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, группа лиц разбила стеклянные двери в здании суда и пыталась попасть на заседание, в результате чего произошло столкновение с представителями суда. Для прекращения конфликта работники полиции применили слезоточивый газ.

Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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