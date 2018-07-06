На руках был ребенок: в Киеве из пистолета ранили в живот журналистку СТБ 

В Киеве в пятницу, 6 июля, злоумышленник выстрелом из травматического оружия ранил журналистку канала СТБ Евгению Мотрич в живот.

Муж журналистки Тарас Семенюк уточнил, что происшествие произошло вечером возле столичного вокзала, передает "Громадське".

"Она сильно не пострадала, мы поднимались к вокзалу, шли на поезд. И рядом сидели трое мужчин. Один из них вытащил пистолет, выстрелил в землю, когда рядом шла жена с маленьким ребенком. И пуля срикошетила, попав ей в живот", - сообщил Семенюк.

Евгения Мотрич

Он пояснил, что мужчина открыл стрельбу внезапно, никакого конфликта не было.

"Возможно, он хотел напугать собеседников, возможно хотел похвастаться", - предположил Семенюк, рассказав, что сейчас журналистка находится в шоковом состоянии, ведь во время инцидента на руках у нее был ребенок.

Полиция оперативно прибыла на место инцидента и стрелка задержали, им оказался работник "Укрэнерго".

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве задержали подозреваемого в убийстве полицейского.