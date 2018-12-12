Школьница выжила, мужчина погиб: всплыли подробности ДТП с маршруткой под Киевом

В ДТП с маршруткой под Киевом погиб 68-летний житель Бучи, также пострадала 15-летняя школьница.

Об этом OBOZREVATEL рассказал информированный источник. Погибший Виктор С. ранее проживал в Кривом Роге. Пострадавшая девушка-подросток Ирина Ш. находится в детской больнице "Охматдет". Ее жизнь вне опасности.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве, авария произошла из-за того, что водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и врезался в грузовик, припаркованный на обочине дороги.

В комментарии журналистам водитель буса признался, что его ослепили встречные автомобили: "Начал выворачивать влево, но не успел", – рассказал он.

В ДТП 11 декабря погиб 68-летний житель Бучи Виктор С. Также среди пострадавших была 15-летняя школьница Ирина Ш.

Маршрутка врезалась правой стороной в прицеп фуры. В результате семь пассажиров получили травмы разной степени тяжести (водитель буса не пострадал).

Схема ДТП

В сети интернет-пользователи опубликовали кадры первых минут после ДТП. На них видно, как пассажиры пытаются оказать помощь пострадавшим.

Водитель маршрутки задержан. Открыто уголовное производство по ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ДТП в Полтавской области погибла супружеская пара. Легковой автомобиль Mitsubishi, в котором ехали молодые люди, лоб в лоб столкнулся с грузовиком. Водитель и пассажирка легковушки скончались на месте.