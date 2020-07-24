Шкиряк раскрыл детали о личности бизнесмена, которого убили на Киевщине.

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк раскрыл детали о бизнесмене Игоре Плекане, которого убили на Киевщине.

По его словам, этот человек был "интересной личностью". Об этом Шкиряк рассказал в эфире "Апостроф TV" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Бизнесменом столичным его назвать достаточно сложно... Так как семья погибшего живет, в мягко говоря, очень скромных условиях. Личность достаточно интересная. Он фигурировал в уголовных производствах. В том числе, фигурировал в одном из уголовных производств о нападении и покушении на жизнь одного из активистов. Я не буду уточнять, ведь пока идет следствие", – заявил советник министра внутренних дел.

По его словам, информация о нескольких нападавших и автоматах на месте убийства – не отвечает действительности.

"С кустов действительно вышел киллер в камуфляже, в маске и совершил семь выстрелов. Одна пуля попала мужчине в голову. В результате черепно-мозговой травмы человек погиб", – отметил Шкиряк.

Он также добавил, что сейчас продолжаются все необходимые следственные действия.

"Рассматриваются три главных версии этого происшествия: это криминальные разборки, скажем так, это профессиональная деятельность и это месть со стороны тех людей, кому он мог своего времени насолить", – подытожил чиновник.

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