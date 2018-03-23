Шантаж из-за iPhone в Киеве: скандал получил продолжение

Сеть гаджетов и аксессуаров "Цитрус", которая попала в скандал с утечкой данных из IPhone, выставила несколько претензий пострадавшим клиентам.

В частности, она запретила им упоминать свое название, сообщает в Facebook Станислав Графский.

"Нас обвиняют в использовании ТМ "Цитрус" (даже не знаю, могу ли я теперь вообще слово цитрус писать и покупать цитрусы в магазине). Нас обвиняют в том, что мы предоставили недостоверные сведения (хм, как же недостоверные, если сам СЕО (сами знаете какой компании) все подтвердил", – сообщает Станислав Графский.

От него также потребовали удалить всю информацию, которая унижает честь и достоинство компании в интернете.

"И самое главное – удалить всю информацию, которая унижает честь и достоинство компании в интернете и в других средствах информации. То есть, вы все обязаны удалить все свои негативные истории, а лучше заменить их на позитивные. Только мне кажется, что это главная цель затеянного? Придется судиться. Сейчас мне очень нужна юридическая помощь и ваша поддержка", – сказал парень.

Позднее Станислав Графский сообщил, что руководитель компании пообещал остановить работу над претензией.

"СЕО компании "Цитрус" Виталий Кузнецов вышел со мной на прямой диалог. Виталий заверял меня, что вопросы касательно данной ситуации будут максимально оперативно решаться и ход всего дела под его личным контролем. СЕО компании пообещал остановить работу над претензией. На данный момент заведено уголовное дело, и идет следствие", – написал он в Facebook.

Напомним, ранее парень рассказал в соцсети, что его сестра в январе сдала свой сломанный смартфон в сервисный центр магазина "Цитрус" по условиям программы "Абсолютная Защита". Телефон должны были утилизировать в Китае. Однако через полтора месяца IPhone оказался в руках злоумышленников, которые восстановили работу смартфона, потребовали предоставить им пароль к iCloud и шантажировали девушку.

После этого руководитель компании Виталий Кузнецов заявил, что к инциденту причастен недобросовестный сотрудник магазина и описал, каким образом смартфон попал не в те руки.

Как сообщал "Обозреватель", из-за проблемы с онкопрепаратом в Украине разгорелся скандал.