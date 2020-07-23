Шабунину сожгли дом: появились новые видео с места ЧП под Киевом

Дом активиста Виталия Шабунина в селе Гнедин под Киевом могли поджечь горючей смесью, которую бросили в здание прямо через забор.

Такую версию озвучил журналист Юрий Николов в Facebook, опубликовав новые видео с места ЧП.

"Внутри затоплено, воняет и здесь нельзя жить", – рассказал он. Николов добавил, что "если б не внимательные соседи – спавшие в доме папа и мама Шабунина угорели бы".

Как писал OBOZREVATEL, дом Шабунина подожгли ночью 23 июля. Активист уверен, что это сделали умышленно, а родители связывают поджог с работой сына.