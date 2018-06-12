"Сезон домушников": в Киеве "накрыли" опасных воров

В Днепровском районе Киева полиция 11 июня задержала воров-"домушников".
Как сообщили в группе "Киев Оперативный" в Facebook, в чужую квартиру злоумышленники попали путем подбора ключей к замкам.
"Всплеск квартирных краж в начале лета ― сезон отпусков открыт. Но не только злоумышленники, а и правоохранители готовятся к такому "сезону". Так, сотрудники управления полиции в Днепровском районе "на горячем" задержали двух преступников. Они совершили кражу на проспекте генерала Шухевича, 6А", ― рассказали детали в группе.
Facebook "Киев Оперативный"
Facebook "Киев Оперативный"
Отмечается также, что оба подозреваемых ранее уже отбывали наказание за аналогичные преступления.
Как писал OBOZREVATEL, в Киеве "засветились" взломщики квартир.
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