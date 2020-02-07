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8 февраля • обновлено в 07:34
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/ Криминал

Сердце остановилось на руках отца: прокуратура взялась за гибель 2-летнего мальчика в больнице Киева

5.6т
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Правоохранители опросили родителей двухлетнего мальчика, который погиб во время проведения гастроскопии в одной из больниц Киева. Семья ребенка обвинила в трагедии медиков, но заявление в полицию еще не писала.

Детали журналистам "Сегодня" рассказали представители полиции Оболонского района. На место ЧП, в больницу на улице Богатырской, выезжала следственно-оперативная группа.

"Правоохранители задокументировали всю имеющуюся информацию о происшествии и внесли в реестр досудебных расследований. Опросили родителей. На данный момент от них никаких заявлений в полицию не поступало", – сообщили там.

В Киеве в больнице погиб мальчик

В Киеве в больнице погиб мальчик

Сначала было открыто уголовное производство по 115 статье. После того, как стала известна причина смерти мальчика – разрыв глотки и пищевода, ее изменили на часть 2 статьи 140 – ненадлежащее исполнение служебных обязанностей медицинского или фармацевтического работника, которое привело к тяжелым последствиям, в том числе смерти человека.

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"Полицией назначена судебно-медицинская экспертиза, по ее результатам мы будем понимать, от чего именно умер ребенок. Возможно, это произошло из-за пластмассовой ноги куклы, которая попала в пищевод и его исцарапала. Или это произошло от неправильного ввода зонда для проведения гастроскопии. Следствие продолжается", – отметили представители полиции.

В пресс-службе прокуратуры №5 Киева сообщили новые детали.

"Сейчас в уголовном производстве создана группа процессуальных руководителей, в состав которой включили ювенального прокурора. Расследование обстоятельств смерти 2-летнего мальчика прокуратурой города Киева взято на контроль", – поделились правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 2-летний ребенок умер во время проведения гастроскопии, родители обвинили в трагедии медиков.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Вот зачем нам такая медицина и такие врачи?а сейчас таких врачей 90%!!разогнать эту шарашкину контору и оставить по одной больнице на район для бомжей и медицина должна быть страховая и люди должны лечиться у частников!!!!!!зачем мы содержим этих мерзавцев которые только взятки брать умеют!!!!
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wegweg wgweg
wegweg wgweg
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