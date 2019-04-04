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/Криминал

"Сепарок с татуировками": появились новые данные о пострадавшем от взрыва в Киеве

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Пострадавшим в результате взрыва авто в Киеве может быть сам организатор взрыва. По предварительной информации, он готовил покушение на украинского разведчика.

Об этом на своей странице в Facebook написал советник главы СБУ Ярослав Антоняк. Он отметил, что у потерпевшего мужчины на руках были характерные татуировки.

"Интересный такой сепарок пробовал украинского разведчика подорвать. Тигр-ягуар, Сонце-маори. Но бывают и неконтролированные подрывы. И без рук остаются сами подрывники", – написал Антоняк.

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Потерпевший от взрыва в Киеве

Потерпевший от взрыва в Киеве

Facebook Ярослав Антоняк

Взрыв прогремел ночью 4 апреля на парковке гипермаркета "Ашан". Мощный звук разбудил жильцов нескольких домов по соседству. В результате происшествия пострадал мужчина. Ему, по словам источника OBOZREVATEL, оторвало руку по локоть.

Как писал OBOZREVATEL, в момент взрыва на парковке находились 10 автомобилей. Первыми раненного мужчину заметили очевидцы взрыва, которые и вызвали полицию. Правоохранители выяснили, что потерпевший не является владельцем авто.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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