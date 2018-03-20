"Семья в опасности": сын убитой под Киевом предпринимательницы попросил охрану

Сын зверски убитой под Киевом многодетной матери-одиночки Никита Гордеев считает, что его семья находится в опасности, и попросил полицию предоставить ему охрану.

Парень рассказал, какие события предшествовали преступлению, сообщают "Факты".

"Я подал заявление в полицию о предоставлении мне охраны. Знаю, на что способны эти люди и понимаю, что моя семья в опасности. Если со мной что-то случится, знайте: это дело рук людей, которые стоят за убийством мамы. В том, что именно Алла и ее сын организовали убийство, я уверен на сто процентов. И сделаю все для того, чтобы эти люди были наказаны по всей строгости закона", – сказал он.

По словам Никиты, женщина, которая заказала убийство, и его мама бизнес-партнером. У них была автомойка, которая приносила неплохую прибыль.

"Раньше у них были хорошие отношения. Они даже стали кумовьями: муж Аллы крестил мою сестричку Софийку. Теперь уже понимаю, что эти люди просто втирались в доверие к нашей семье", – говорит Никита Гордеев.

Парень также заявил, что его отчим Андрей умер не своей смертью.

"Его отравили. Кто это сделал, до сих пор не известно. В тот день Андрей совершил выгодную сделку, удачно продал недвижимость. Позвонил маме и сообщил, что едет домой. Но не приехал — пропал. Мама искала его несколько недель, но безрезультатно. Потом ей сообщили о его смерти. Причина — отравление неизвестным веществом. Скорее всего, по дороге домой его кто-то перехватил. Возможно, его позвали на встречу и там что-то ему подсыпали… Убийц Андрея так и не нашли. Но сразу после его смерти с автомойки исчез его новый BMW X5. Там есть камеры видеонаблюдения, но именно в тот день они почему-то не работали. Когда, похоронив мужа, мама приехала на мойку, Алла заявила ей: "Ты тут никто". Алла ее выгнала, хотя мама владела половиной этого предприятия!", – рассказал Никита.

Как сообщал "Обозреватель", убийство произошло 13 марта в Фастове Киевской области. 43-летней многодетной матери-одиночки Лилии Гордеевой нанесли 24 ножевых ранения возле детского садика. Лилия нашла в себе силы добежать до больницы, но потеряла много крови, и врачи не смогли ее спасти.

Убийство женщины заказала бизнес-партнер ее погибшего мужа – 54-летняя предпринимательница и ее 21-летний сын. Исполнители преступления – 42-летний работник мойки и его 21-летний сын (который, пока отец наносил женщине удары ножом, ждал его в машине). Все четверо подозреваемых задержаны.