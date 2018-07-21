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Семья с ребенком сгорела заживо: обнародован момент тройного столкновения под Киевом

1.7тЧитать новость на украинском

Момент аварии на Старообуховском шоссе под Киевом, в результате которой заживо сгорела семья с ребенком, зафиксировал видеорегистратор одного из автомобилей.

На кадрах видно, что авто занесло на мокрой дороге, после чего "Рено" столкнулось с "Хюндай" и еще одной машиной.

Напомним, два из трех транспортных средств загорелись. В ДТП погибли 3 человека, двое – травмированы.

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Как сообщал OBOZREVATEL, утром 20 июля в Житомирской области возле села Глубочица столкнулись крупногабаритная фура с автобусом. В результате аварии погибли 10 человек, еще столько же были травмированы.

Кроме того, в этот же день на Николаевщине произошло не менее жуткое ДТП с маршруткой, жертвами которого стали пять человек.

Место
УкраинаКиев
Объект
ДТП
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