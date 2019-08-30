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Сел в Uber: в Киеве разыгралась трагедия с загадочным исчезновением мужчины

2.7т Читать материал на украинском

В Днепре обнаружили тело пропавшего Сергея Литвинова, который в Киеве 25 августа сел в такси Uber и больше не выходил на связь.

Об этом сообщила его сестра Олеся Литвинова на своей странице в Facebook. Она написала, что труп нашли между Пешеходным мостом и мостом Метро: мужчина самостоятельно спрыгнул с одного из них.

"Его нашли в Днепре между Пешеходным мостом и мостом Метро. Прыжок был сделан по собственной воле. Все это не укладывается в голове, но это выбор, и боль придется принять", – отметила Литвинова.

Пропавший Сергей Литвинов

Пропавший Сергей Литвинов

Facebook Олеси Литвиновой

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве после поездки в такси Uber пропал мужчина. В последний раз он выходил на связь 25 августа, когда сел в авто в районе Виноградаря. Имя пропавшего – Сергей Литвинов. Вышка мобильной связи зафиксировала его около 20:30, но за два часа до этого он пропал из всех соцсетей.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
самоубийство
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