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Сел в Uber: в Киеве при странных обстоятельствах исчез мужчина. Фото

1.7т Читать материал на украинском

В Киеве после поездки в такси Uber пропал мужчина. В последний раз он выходил на связь 25 августа, когда сел в вызванное ним авто в районе Виноградаря.

Имя пропавшего – Сергей Литвинов, сообщила на своей странице в Facebook его сестра, Олеся Литвинова. Вышка мобильной связи зафиксировала его около 20:30, но за два часа до этого он пропал из всех соцсетей.

"На фото ошибочное смс от Uber. Ошибочное, потому что 25.08 в 20:35 приехал за ним не красный Ford, а другой, темный автомобиль, дальнейшие приметы которого мы устанавливаем – плохо видно на камерах видеонаблюдения", – поделилась женщина.

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Сообщение от Uber с другой маркой такси

Сообщение от Uber с другой маркой такси

Facebook Olesia Litvinova

В Киеве после поездки в такси пропал мужчина

В Киеве после поездки в такси пропал мужчина

Facebook Olesia Litvinova

Литвинова также сообщила, что Сергей не был госпитализирован ни в одну столичную больницу. Полиция открыла уголовное производство и занимается его поисками.

Пропавший вышел из дома и не вернулся

Пропавший вышел из дома и не вернулся

Facebook Olesia Litvinova

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве прохожие обнаружили девушку, которая лежала без сознания возле супермаркета. Когда пострадавшую привели в чувство, она рассказала, что ее изнасиловали в такси.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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