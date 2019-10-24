Сдавали в аренду за гривну в год: в Киеве раскрыли преступную схему экс-чиновников КОГА

Четырем бывшим чиновникам Киевской областной государственной администрации объявили о подозрении в нанесении убытка государству на сумму в 200 миллионов гривен.

Они значительно снизили размер арендной платы и передали в пользование госимущество на ул. Большая Васильковская площадью в 1900 метров квадратных всего за 1 гривну в год, сообщили на странице прокуратуры Киева в Facebook.

"Начиная с 2000 года, руководители одного из департаментов КОГА сдавали в аренду этот дом за 1 гривну в год коммунальному предприятию, которое в свою очередь сдавало его в субаренду частным предприятиям по рыночной стоимости", – уточнили правоохранители.

Задержанные бывшие чиновники

После изменений в законодательстве, согласно с которыми арендаторы обязаны были пересчитать разницу между субарендой и арендой, чиновники не разорвали договор, составленный на невыгодных для государства обязательствах.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мера пресечения.

Как писал OBOZREVATEL, около 323 га земель госпредприятия "Пуща-Водица" в Оболонском районе Киева незаконно отчуждили в Госгеокадастре, организовав преступную схему с ветеранами АТО.

Преступление расследует Служба безопасности Украины в Киеве и области.

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