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/Криминал

Сдам квартиру недорого: под Киевом раскрыли "риелторов"-мошенников

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Под Киевом раскрыли мошенническую схему во время аренды квартир. Мужчина, представляясь риелтором, выманивал якобы залоговые деньги, а потом исчезал.

Фотографии обвиняемого в "разводе" и подробности схемы обнародовали в группе "Новости Броваров" в Facebook.

"Появились мошенники, которые предлагают квартиры на OLX не очень дорого, но требуют предоплату за бронь в размере 500 гривен. После получения оплаты он назначает встречу, но не приезжает, а говорит, что он у нотариуса составляет договор аренды, и ему надо сейчас срочно заплатить за весь договор", – рассказала Виктория Зайцева.

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Обвиняемый в мошенничестве

Обвиняемый в мошенничестве

Facebook Новости Броваров

После того, как потенциальный арендатор начинает подозревать подвох и отказывает в переводе всей суммы, "риелтор" исчезает с залоговыми деньгами.

В комментариях к посту и другие пользователи сети сообщили, что становились жертвами этой схемы, но с другими мошенниками и более крупными суммами "задатка".

Сдам квартиру недорого: под Киевом раскрыли "риелторов"-мошенников
Сдам квартиру недорого: под Киевом раскрыли "риелторов"-мошенников
Сдам квартиру недорого: под Киевом раскрыли "риелторов"-мошенников
Сдам квартиру недорого: под Киевом раскрыли "риелторов"-мошенников

Как писал OBOZREVATEL, после очередного подорожания аренды квартир в Киеве появилось большое количество мошенников, предлагающий снять жилье по доступным ценам. Якобы агентства по недвижимости предлагают хорошие квартиры по низким ценам, но для этого нужно заплатить за первый и последний месяц проживания, даже не взглянув на нее.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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