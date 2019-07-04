Сдам квартиру недорого: под Киевом раскрыли "риелторов"-мошенников

Под Киевом раскрыли мошенническую схему во время аренды квартир. Мужчина, представляясь риелтором, выманивал якобы залоговые деньги, а потом исчезал.

Фотографии обвиняемого в "разводе" и подробности схемы обнародовали в группе "Новости Броваров" в Facebook.

"Появились мошенники, которые предлагают квартиры на OLX не очень дорого, но требуют предоплату за бронь в размере 500 гривен. После получения оплаты он назначает встречу, но не приезжает, а говорит, что он у нотариуса составляет договор аренды, и ему надо сейчас срочно заплатить за весь договор", – рассказала Виктория Зайцева.

Обвиняемый в мошенничестве Facebook Новости Броваров

После того, как потенциальный арендатор начинает подозревать подвох и отказывает в переводе всей суммы, "риелтор" исчезает с залоговыми деньгами.

В комментариях к посту и другие пользователи сети сообщили, что становились жертвами этой схемы, но с другими мошенниками и более крупными суммами "задатка".

Как писал OBOZREVATEL, после очередного подорожания аренды квартир в Киеве появилось большое количество мошенников, предлагающий снять жилье по доступным ценам. Якобы агентства по недвижимости предлагают хорошие квартиры по низким ценам, но для этого нужно заплатить за первый и последний месяц проживания, даже не взглянув на нее.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram