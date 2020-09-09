СБУ схватила в Киеве одного из руководителей ИГИЛ. Фото

Юрий Сергиенко Криминал 19:29, 9.09.2020 Обновлено: 19:38, 9.09.2020

Служба безопасности Украины задержала в Киеве одного из руководителей международной террористической организации "Исламское государство", который был заместителем подозреваемого в организации теракта в аэропорту Стамбула.

Боевик находился в розыске по линии Интерпола, сообщается 9 сентября на сайте СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

СБУ задержала одного из руководителей ИГИЛ.

По данным спецслужбы, задержанный является выходцем из одной из постсоветских страны и входит в руководит в руководящее звено ИГИЛ.

"В свое время он был заместителем известного чеченского радикального исламиста Ахмеда Чатаева, которого подозревают в организации теракта в Международном аэропорту Ататюрк в 2016 году. Иностранец участвовал в боевых действиях на территории Сирии и Ирака, занимался подбором и подготовкой боевиков, организацией терактов", – отметили в СБУ.

Один из руководителей ИГИЛ въехал в Украину в 2018 году.

В Украину боевик прибыл по поддельным документам в 2018 году и создал в Киевской области преступную группировку, в которой состояли выходцы из стран Центральной Азии. В это же время он продолжал координировать ИГИЛ за рубежом.

Задержанный взят под стражу на 40 суток, начата процедура экстрадиционной проверки.

Также СБУ проверяет его на причастность к подготовке терактов в Украине.

Задержанного разыскивал Интерпол.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2019 года в Киевской области был задержан один из ключевых руководителей ИГИЛ.

СБУ проводила спецоперацию совместно с МВД Грузии и ЦРУ США.

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