СБУ разоблачила руководителя госпредприятия НАН Украины на взятке

Служба безопасности разоблачили противоправную деятельность одного из руководителей государственных предприятий, входящих в состав Национальной академии наук.

Об этом сообщили 22 сентября в пресс-центре СБУ. Оперативники задержали сообщника чиновника в Киеве после получения первой части взятки.

По предварительным данным следствия, руководитель госпредприятия требовал от директора коммерческой структуры неправомерную выгоду в размере $200 тыс.

"За эту сумму он гарантировал бизнесмену содействие в заключении договора инвестиционной деятельности с последующей передачей в постоянное пользование земельного участка. Земля, расположенная в столичном регионе площадью 0,41 гектара, находится в собственности НАН Украины", – сказано в сообщении.

Сейчас руководителю госпредприятия и его сообщнику сообщено о подозрениях по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ч.3 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.

Оперативники задержали сообщника чиновника в Киеве. Пресс-центр СБУ

Руководитель госпредприятия требовал от директора коммерческой структуры $200 тыс. Пресс-центр СБУ

Руководитель гарантировал бизнесмену содействие в заключении договора инвестиционной деятельности. Пресс-центр СБУ

Земля, расположенная в столичном регионе площадью 0,41 гектара, находится в собственности НАН Украины. Пресс-центр СБУ

Сообщник чиновника получил первую часть взятки. Пресс-центр СБУ

Руководителю госпредприятия и его сообщнику сообщено о подозрениях по ч.2 ст.28, ч.3 ст.369-2 УК Украины. Пресс-центр СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачила бывшего директора предприятия концерна "Укроборонпром", который нанес государству ущерб почти 5 миллионов гривен при выполнении государственного оборонного заказа.